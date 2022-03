Nathan Chen a déclaré forfait pour les Championnats du monde de patinage artistique organisés à Montpellier. "Je suis déçu de devoir déclarer forfait pour les Mondiaux. Je me suis entraîné pour cette compétition depuis mon retour de Pékin. Je dois gérer une blessure persistante et je ne veux pas risquer de l'aggraver en m'entraînant et en concourant la semaine prochaine", explique le champion olympique et triple champion du monde en titre, 22 ans, dans un communiqué de la fédération américaine de patinage.

