A deux semaines des Championnats du monde à Montpellier (23-26 mars), la présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) Nathalie Péchalat assure qu'elle "comprend et soutient" la décision d'exclure les patineurs russes en réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

Ad

Si elle fait le constat que le niveau de la compétition s'en trouve affecté, tant la Russie est une place forte du patinage mondial, "l'enjeu était bien plus important que la performance sportive", a priorisé Nathalie Péchalat à l'occasion d'une visioconférence de presse. "L'ISU (la Fédération internationale de patinage) a pris la bonne décision. C'est une décision que je comprends et soutiens, à titre fédéral et personnel", a-t-elle insisté.

Patinage artistique Les patineurs russes et biélorusses exclus de toutes les compétitions 01/03/2022 À 10:40

L'ISU, comme nombre d'organisations sportives internationales, a décidé il y a une dizaine de jours d'exclure les patineurs russes et biélorusses de ses compétitions internationales, après une recommandation en ce sens du Comité international olympique. "C'est important que le monde du sport prenne ses responsabilités là où elles doivent être prises. Cela nous incombait de faire ce choix", a souligné la présidente de la FFSG.

C'est aussi notre responsabilité de prendre des décisions qui font mal

"C'est aussi notre responsabilité de prendre des décisions qui font mal, a-t-elle poursuivi. Oui, c'est préjudiciable (pour le patinage) de ne pas voir des performances des Russes, mais...il y a des décisions qui doivent être prises, assumées. C'est compliqué, mais c'est notre responsabilité." En tant que comité d'organisation des Mondiaux 2022, "on aurait été prêt à le faire si jamais l'ISU ne s'était pas positionnée elle-même", ajoute Nathalie Péchalat.

Les Patineuses et patineurs russes avaient remporté trois des quatre titres mis en jeu aux Mondiaux 2021. Et ils ont collectionné six médailles, dont deux en or, aux JO 2022 en février à Pékin.

Pékin 2022 La joie de Papadakis-Cizeron, la grâce de Valieva... Les grands moments du patinage artistique 25/02/2022 À 15:03