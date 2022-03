Patinage artistique

VIDEO - Championnats du monde : Le programme court de Kaori Sakamoto

CHAMPIONNATS DU MONDE - En l'absence des athlètes russes et biélorusses et donc de Kamila Valieva et Alexandra Trusova, c'est la Japonaise Kaori Sakamoto qui a réussi le meilleur score lors du programme court de l'épreuve féminine ce mercredi (80,32 points) nouveau record personnel. Un superbe programme que nous vous proposons de revivre en vidéo.

00:02:00, il y a une heure