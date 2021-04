Patinage artistique

Cizeron : "La plus grosse difficulté, ça a été de l’accepter moi-même"

DANSE SUR GLACE - A l'occasion de la sortie de son livre "Ma plus belle victoire" (XO Editions), le patineur Guillaume Cizeron explique que la plus grande difficulté qu'il a connu dans son homosexualité n'a pas été de le dire à ses parents mais de se le dire à soi. "Une fois que j’ai compris que je n’avais pas à avoir honte de ça, c’est devenu plus facile de le dire aux autres", ajoute-t-il.

00:00:48, il y a une heure