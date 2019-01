Etats-Unis : Suspendu pour un motif mystérieux, l'ancien champion John Coughlin s'est suicidé

Un ancien champion des Etats-Unis de patinage artistique, John Coughlin, s'est suicidé au lendemain de sa suspension par l'entité de protection contre les abus dans le sport, a annoncé sa famille. "Mon merveilleusement fort, mon incroyablement compatissant frère John Coughlin s'est donné la mort ce matin, je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, je t'aime John", a écrit sa soeur vendredi soir sur sa page Facebook.

La Fédération américaine de patinage artistique a confirmé l'information dans un communiqué. "Nous sommes sous le choc de la nouvelle de la mort du double champion des Etats-Unis John Coughlin", a-t-elle écrit. "Nos condoléance à son père Mike, à sa soeur Angela et à toute sa famille. Par respect pour sa famille, nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment", a ajouté la fédération américaine. La police de Kansas City, dans le Missouri, a indiqué être intervenu à une adresse de la ville pour un suicide.

Coughlin, 33 ans, avait été sacré champion des Etats-Unis en couples en 2011 avec Caitlin Yankowskas, et en 2012 avec Caydee Denney. Devenu entraîneur et consultant TV à l'issue de sa carrière d'athlète de haut-niveau, il avait été suspendu à titre provisoire en décembre 2018 par sa Fédération et par le centre américain pour un sport sûr (Safesport) pour des faits, dont la nature n'avait pas été précisée.

Cette suspension avait été prolongée jusqu'à nouvel ordre, deux jours avant sa mort et à une semaine des Championnnats des Etats-Unis à Détroit. Safesport est l'entité indépendante chargée aux Etats-Unis d'enquêter sur les accusations d'abus, de harcélement et autres violences sexuelles dans le sport.

Coughlin était également président de la commission des sportifs de la Fédération internationale de patinage (ISU) et membre de sa commission technique pour les épreuves de couples.