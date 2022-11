Patinage artistique

Grand prix de France - L'or en couple pour Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps

GRAND PRIX DE FRANCE - Les patineurs canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont confirmé samedi à Angers lors du programme libre leur première place à l'issue du programme court, la veille. Avec un total de 185,84 points, ils devancent les Français Camille et Pavel Kovalev (179,85 points) et les Géorgiens Karina Safina et Luka Beraluva (179,73 points). Voici leur programme libre.

