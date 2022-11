A l'issue du programme court, Kevin Aymoz pointe en tête du Grand Prix de Finlande disputé vendredi à Espoo. Avec 88,96 points, le patineur français devance le prodige américain de 17 ans Ilia Malinin (85,57 pts) et le Japonais Shun Sato (81,59 pts). Remis d'une blessure à une cheville, le Français avait repris la compétition il y a une semaine lors de l'ISU Challenger Series de Varsovie, une épreuve du second niveau mondial.

Ad

En Finlande, il a opté pour une stratégie prudente en ne tentant aucun quadruple saut au cours de son programme. C'est surtout sa note artistique (44,37 pts) qui lui a permis de prendre les devants. "Je suis content d'être ici même si je n'ai pas le niveau technique pour les quads. Je ne m'attends pas à un grand résultat (samedi), a-t-il reconnu. J'ai été blessé et la blessure me fait réaliser que je suis là pour profiter du moment."

Patinage artistique Décès d'Aleksander Gorshkov, premier champion olympique de danse sur glace 17/11/2022 À 07:31

Dans la compétition féminine, la Belge Loena Hendrickx (74,88 pts) est en tête, tout comme le couple italien Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini avec 67,31 pts. En danse sur glace, le duo canadien constitué de Piper Gilles et Paul Poirier a remporté la danse rythmique. La manche finlandaise du Grand Prix se termine samedi avec les programmes libres. Il s'agit de la sixième et dernière étape avant la finale prévue à Turin les 8 et 9 décembre.

Programme court hommes

1. Kevin Aymoz (FRA) 88,96 pts

2. Ilia Malinin (USA) 85,57

3. Shun Sato (JAP) 81,59

...

Programme court femmes

1. Loena Hendrickx (BEL) 74,88 pts

2. Mai Mihara (JAP) 73,58

3. Mana Kawabe (JAP) 67,03

...

Programme court couples

1. Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (ITA) 67,31 pts

2. Anastasiia Smirnova/Danylo Siianytsia (USA) 63,01

3. Anastasiia Metelkina/ Daniil Parkman (GEO) 62,59

...

Danse rythmique

1. Piper Gilles/Paul Poirier (CAN) 87,80 pts

2. Kaitlin Hawayek/Jean-Luc Baker (USA) 80,93

3. Christina Carreira/Anthony Ponomarenko (USA) 76,20

Pékin 2022 Affaire Valieva : L'AMA a saisi le TAS 08/11/2022 À 19:43