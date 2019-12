Grand-Prix : Papadakis et Cizeron en tête malgré une erreur

La perte d'équilibre de Gabriella Papadakis n'a rien changé. Malgré cette petite faute au milieu du programme, le duo français, avec 83,83 points, est resté à bonne distance de son record du monde établi le mois dernier lors du Trophée NHK au Japon (90,03 points). Les vice-champions olympiques 2018 ont tout de même pris la première place avant le programme libre de samedi. Ils devancent deux duos américains : Madison Hubbell et Zachary Donohue (82,72 points), qui s'étaient imposés l'an dernier, et Madison Chock et Evan Bates (81,67).

Les Français, qui n'ont plus perdu depuis les JO en Corée du Sud, étaient absents l'an dernier lors de la finale du Grand Prix.

Chez les femmes, les trois premières places sont Russes après le programme court de vendredi. La championne olympique et du monde Alina Zagitova est deuxième avec 79,60 points mais elle est nettement devancée par Alena Kostornaia (85,45 points). La troisième place est occupée par Anna Shcherbakova.