C'est officiel : La France aura deux représentants dans l'épreuve messieurs de patinage artistique des Jeux Olympiques 2022 de Pékin. Le tout grâce à la 2e place vendredi d'Adam Siao Him Fa dans la dernière épreuve qualificative. Ce dernier a terminé 2e du Nebelhorn Trophy, disputé à Oberstdorf en Allemagne, avec un total de 243,78 points. Il n'a été devancé que par l'Américain Vincent Zhou, net vainqueur avec ses 284,23 pts.

Deuxième à l'issue du programme court et auteur du troisième meilleur programme libre, Adam Siao Him Fa, 20 ans, n'est toutefois pas encore assuré de participer aux JO-2022, puisque ce quota n'est pas nominatif. La France était déjà assurée d'avoir un représentant à Pékin, après la 9e place de Kevin Aymoz lors des derniers Championnats du monde, en mars dernier à Stockholm.

Les sept quotas en jeu lors du Nebelhorn Trophy sont revenus chez les messieurs aux Etats-Unis, à la France, à la Russie, à la Corée du Sud, à l'Azerbaïdjan, à l'Australie et au Canada. En revanche, Coline Keriven-Noël et Antoine Pierre n'ont pas décroché de quota dans l'épreuve de couples: douzièmes après le programme court, ils devaient terminer dans le top 3 et se sont classés finalement 13èmes. Samedi, Léa Serna tentera d'ouvrir un quota dans l'épreuve dames des JO-2022 en terminant à l'une des six premières places finales, mais après sa 14e place du programme court, elle aura fort à faire.

