Patinage artistique

Miura et Kihara remportent l'épreuve de couples de la finale du Grand Prix

FINALE GRAND PRIX ISU - Riku Miura et Ryuichi Kihara ont remporté l’épreuve de couples de la finale du Grand Prix, vendredi, à Turin à l'issue du programme libre. Riku et Ryuichi, déjà en tête après le programme court et vainqueurs cette année du Skate Canada et du trophée NHK, se sont imposés avec un total de 214,58 points devant les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier.

00:05:06, il y a 11 minutes