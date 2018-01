Nathan Chen impressionne aux championnats des Etats-Unis

Chen, 18 ans, a remporté son premier titre national chez les seniors avec un score de 315,23 points, soit 40 points de plus que son dauphin, Ross Milner (274,51 pts).

Affaibli par un virus, le prodige a pourtant réussi les cinq quadruples sauts figurant dans son programme libre: "Les JO, c'est encore un autre niveau, il y a encore du travail, mais je suis impatient d'y être, je me sens prêt", a-t-il expliqué.

Il peut attendre en toute sérénité la décision du comité de sélection de la Fédération américaine de patinage artistique qui doit retenir trois patineurs pour Pyeongchang (9-25 février).

Vincent Zhou, champion du monde en titre chez les juniors, a fini à la 3e place alors qu'il était 6e après le programme court.

Mais sa sélection pour les JO-2018 n'est pas acquise, puisque les expérimentés Adam Rippon et Jason Brown ont terminé respectivement 4e et 6e et pourraient être retenus à la faveur de leurs résultats des deux dernières saisons.