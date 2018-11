Trophée NHK : Victoire surprise de la Japonaise Kihira

La patineuse de 16 ans, 5e à l'issue du programme court vendredi, a surclassé toutes les favorites à Hiroshima en exécutant un programme libre éblouissant, avec notamment un triple axel, qui lui a valu 154,72 points, pour un total de 224,31 points.

"Je n'arrive toujours pas à y croire", a déclaré Kihira, la première japonaise à remporter une épreuve du Grand Prix depuis Satoko Miyahara en 2015. "Je n'ai littéralement jamais été aussi heureuse de ma vie. Je veux garder ce souvenir pour toujours", a ajouté la jeune-femme qui patinait pour la première fois en Grand Prix.

Satoko Miyahara, favorite du public, a remporté la médaille d'argent avec un total de 219,47 points, tandis que l'ancienne championne du monde Tuktamysheva, pourtant première à l'issue du programme court, ne monte finalement que sur la troisième marche du podium, avec 219.02 points.

Le Japonais Shoma Uno, médaillé d'argent mondial et olympique, a remporté le programme court malgré une chute et ainsi pris la tête de la compétition messieurs, tandis qu'en couples, les Russes Natalia Zabiiako et Alexander Enbert ont confirmé leur récente victoire lors du Grand Prix de Helsinki.

Le Trophée NHK est le quatrième des six épreuves du Grand Prix de la saison, avant la finale qui aura lieu au Canada, à Vancouver début décembre.