Papadakis/Cizeron logiquement en tête

Les doubles champions du monde français (2015 et 2016) ont obtenu 81,29 points, non loin de leur record personnel (82,07) établi début décembre. Ils ont pris le large sur leurs adversaires les plus proches, les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (75,38) et les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte (74,76).

La danse libre est programmée samedi.