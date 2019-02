Patinage artistique: Uno enfin sacré aux Quatre continents

Enfin ! Seulement quatrième après le programme court vendredi, Shoma Uno a dominé la concurrence dans son programme libre comportant notamment trois quadruple sauts sur une musique de Ludwig van Beethoven pour s'offrir le Championnat des Quatre continents, premier titre majeur de sa carrière. Il a devancé avec son total de 289,12 points le Chinois Jin Boyang (273,51 pts) et l'Américain Vincent Zhou (USA) 272,22.

A 21 ans, Uno collectionnait ces dernières années les 2es places, comme lors des JO-2018 où il avait été battu par son compatriote Yuzuru Hanyu, lors des Mondiaux-2017 et 2018 ou encore lors de l'édition 2018 des Quatre continents. Absent à Anaheim, Hanyu sera le favori des Mondiaux-2019 qui auront lieu en mars à Saitama, au Japon, à condition toutefois que la blessure à une cheville qui perturbe sa saison, ne soit plus qu'un mauvais souvenir.

En couples, les Chinois Sui Wenjing et Han Cong ont réussi leur retour en compétition après près d'un an d'absence en raison d'une fracture de fatigue pour Sui. Deuxièmes après le programme court, Sui et Han ont devancé de justesse à l'issue du programme libre avec leur total de 211,11 points les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (211,05 pts). Le couple chinois, sacré champion du monde en 2017, n'était plus apparu en compétition depuis les Jeux Olympiques 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud) où ils avaient décroché l'argent, derrière les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot.

Ils feront figure de prétendants au titre mondial 2019, où leurs principaux rivaux devraient être les Français Vanessa James et Morgan Ciprès, sacrés champions d'Europe pour la première fois fin janvier. La troisième place est revenue à un autre couple chinois, Peng Cheng et Jin Yang (205,42 pts).

Les résultats de la 3e journée:

MESSIEURS

Classement du programme libre:

1. Shoma Uno (JPN) 197,36

2. Jin Boyang (CHN) 181,34

3. Keegan Messing (CAN) 179,43

4. Jason Brown (USA) 172,32

5. Vincent Zhou (USA) 172,04

...

Classement final (programmes libre + court):

1. Shoma Uno (JPN) 289,12

2. Jin Boyang (CHN) 273,51

3. Vincent Zhou (USA) 272,22

4. Keegan Messing (CAN) 267,61

5. Jason Brown (USA) 258,89

...

COUPLES

Classement du programme libre:

1. Sui Wenjing/Han Cong (CHN) 136,92 points

2. Kirsten Moore-Towers/Michael Marinaro (CAN) 136,39

3. Peng Cheng/Jin Yang (CHN) 135,94

4. Ashley Cain/Timothy Leduc (USA) 129,33

5. Tarah Kayne/ Danny O'Shea (USA) 122,47

...

Classement final (programmes libre + court):

1. Sui Wenjing/Han Cong (CHN) 211,11 points

2. Kirsten Moore-Towers/Michael Marinaro (CAN) 211,05

3. Peng Cheng/Jin Yang (CHN) 205,42

4. Ashley Cain/Timothy Leduc (USA) 196,82

5. Tarah Kayne/ Danny O'Shea (USA) 184,18

...