La Russe Adelina Sotnikova, championne olympique de patinage artistique en 2014, a annoncé lundi la fin de sa carrière sportive à cause de problèmes de santé. "Le sport professionnel, c'est fini pour moi", a déclaré Adelina Sotnikova, 23 ans, dans une émission sur la chaîne publique Rossia. "En ce moment, je veux être heureuse et en bonne santé", a ajouté la sportive qui a subi récemment une opération complexe de la colonne vertébrale.

En 2014, elle était devenue la première Russe à être sacrée championne olympique de patinage artistique, lors des Jeux de Sotchi, au sud de la Russie. Mais elle n'a pas pu défendre son titre en 2018 en raison d'une blessure à la cheville. Quadruple championne de Russie, Sotnikova a également fini deux fois deuxième des Championnats d'Europe, en 2013 et 2014. "Les compétitions me manquent énormément...Mais la santé ne me permet pas de continuer", a confié Adelina Sotnikova. Ces quatre dernières années, elle n'avait participé à aucune compétition, seulement des spectacles sur glace.