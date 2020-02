En désaccord avec le maintien de Gailhaguet, quatre membres du bureau de la FFSG démissionnent

Nouvel épisode après les révélations de certains faits d'agressions sexuelles dans le monde du patinage français. En effet, quatre membres du bureau de la FFSG ont décidé de démissionner. Les quatre démissionnaires sont Jean-Bernard Hamel, trésorier depuis 2011 et ancien juge international de danse sur glace, qui a officié notamment aux JO 1998, Christophe Lambert, ancien président de la Ligue régionale de Bourgogne, le président de la commission de patinage artistique Alban Préaubert, et Pascal Henry, président de la commission des sports extrêmes, a précisé à l'AFP ce dernier. Président du club de Louviers et de la Ligue de Normandie, il faisait partie du bureau exécutif de la FFSG depuis deux ans.

" "Pour le bien du sport, du patinage, c'était une sage décision que Didier Gailhaguet démissionne" "

"Ce qui m'a poussé à prendre cette décision, c'est que Didier Gailhaguet ne démissionnait pas. Pour moi, pour le bien du sport, du patinage, c'était une sage décision qu'il démissionne, c'est ce que je lui ai dit", a-t-il raconté à propos de la réunion extraordinaire du bureau exécutif qui s'est tenue mardi soir, au lendemain de l'appel à la démission lancé par la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Interrogé sur la position des autres membres, "le reste a pris la décision de suivre la décision de Didier Gailhaguet : attendre (la conclusion de) l'enquête administrative", a répondu Pascal Henry, en précisant qu'"il manquait une ou deux personnes" du bureau exécutif à cette réunion, sans les citer.

Didier Gailhaguet va tenir une conférence de presse ce mercredi après-midi pour donner son point de vue sur cette affaire.AFP

Le président de la FFSG doit tenir une conférence de presse au siège de la fédération en début d'après-midi au cours de laquelle il a promis de faire des révélations, "documents à l'appui", une semaine après que l'affaire a éclaté.