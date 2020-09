La Fédération française des sports de glace a annoncé la nouvelle ce mardi. Les patineurs tricolores Morgan Ciprès et Vanessa James, sacrés champions d'Europe en 2019 et médaillés de bronze mondial en couples en 2018, ont décidé de mettre un terme à leur carrière. "Après une année sabbatique, pour des raisons personnelles et sportives, le couple a finalement décidé de raccrocher les patins", écrit la FFSG. Morgan Ciprès (29 ans) et Vanessa James (33 ans) n'ont plus patiné en compétition depuis la fin de l'hiver 2019.