Patinage artistique

JO 2022 - "On a l'impression que l'autoroute est tracée" : la confiance de Nathalie Péchalat

JEUX OLYMPIQUES - Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont à Pékin pour une seule chose, ramener l'Or olympique. Présente sur place, Nathalie Péchalat, présidente de la fédération des sports de glace côtoie le bînôme au quotidien et elle sent le couple prêt et confiant avant de débuter leur compétition. Les JO sont à suivre sur Eurosport et Eurosport.fr

00:02:59, il y a 7 heures