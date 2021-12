L'échéance se rapproche. D'ici un peu plus d'un mois, plus précisément du 4 au 20 février 2022, les Jeux Olympiques d'hiver se dérouleront à Pekin. Ce mardi, la fédération française des sports de glace a officialisé ses sélectionnés. Quadruples champions du monde de danse, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron vont ainsi tenter de décrocher un médaille d'or, attendue par le patinage français depuis Marina Anissina et Gwendal Peizerat en 2002. Le couple Evguenia Lopareva-Geoffrey Brissaud fera également le voyage à Pékin.

Du côté des hommes, Kevin Aymoz et Adam Siao Him Fa ont été sélectionnés. Léa Serna est qualifiée chez les femmes. Coline Keriven-Noël-Antoine Pierre et Camille Kovalev-Pavel Kovalev seront en compétition pour les couples.

