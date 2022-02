Le concours olympique féminin de patinage artistique a été surréaliste. Bien avant son début, en raison de la tempête médiatique qui s'est abattue sur Kamila Valieva, autorisée à concourir malgré un contrôle positif à un produit dopant. Et jusqu'à son issue, marquée par des séquences et des réactions lunaires.

"Pourquoi as-tu baissé les bras ? Pourquoi as-tu cessé de te battre ? Explique-moi... Tu as laissé tomber...", lui a reproché la coach russe, selon des propos rapportés par l'AFP. Prenons les choses dans l'ordre. Dernière à s'élancer car en tête après le programme court, Valieva s'est totalement écroulée , vivant un passage cauchemardesque et terminant au pied du podium (4e). Submergée par l'émotion au moment quitter la glace, la championne d'Europe en titre a subi une remontrance de la part de son entraîneure, Eteri Tutberidze., lui a reproché la coach russe, selon des propos rapportés par l'AFP.

Le monde entier était contre toi

Juste après avoir pris connaissance de sa note (141,93 points sur le libre, loin, très loin de ses dernières performances), la patineuse de 15 ans a toutefois été réconfortée par une autre membre de son équipe nationale. "Ce n'est pas ta défaite, lui a-t-elle assuré. Le monde entier était contre toi. Tu vas continuer de patiner et tu leur montreras."

La première bénéficiaire des déboires de Valieva a été Anna Shcherbakova. La championne du monde 2021 était un peu en-dedans depuis le début de la saison. À Pékin, néanmoins, elle a été en totale maîtrise de son art, tant sur le programme court que sur le libre.

Je ne suis pas en mesure de ressentir quelque chose pour les autres

C'est donc elle qui a fini sur la plus haute marche du podium. Au moment du verdict, la Moscovite semblait pourtant interdite. Ni transcendée par la joie, ni touchée par les déboires de sa partenaire d'entraînement. "Je ne suis pas en mesure de ressentir quelque chose pour les autres", a-t-elle avoué aux journalistes. Et puis, il y avait Alexandra Trusova.

Seulement quatrième au sortir du programme court, la "Fusée russe" a sorti une prestation éblouissante, jeudi. Avec pas moins de cinq quadruples sauts et un niveau technique rare, la native de Riazan a obtenu la plus haute note du programme libre (177,13 points). Suffisant pour remonter sur le podium... mais trop peu pour ravir la première place à Shcherbakova, qui n'a tenté que deux "quads" mais a été mieux notée sur l'ensemble des deux programmes (255,95, contre 251,73).

Je n'irai plus jamais sur la glace, jamais !

Et ça, Trusova ne l'a pas digéré. Une fois le verdict connu, la talentueuse protégée d'Eteri Tutberidze a paru en pleine détresse. Les images diffusées par les caméras placées aux abords de la patinoire l'ont montrée en train de pleurer et de hurler sa colère, alors que l'un de ses entraîneurs tentait de la calmer.

Les propos entendus sont d'ailleurs assez explicites : "Je n’irai plus jamais sur la glace, jamais ! Je déteste ! Ce n’est pas possible ! C’est interdit ! Je n’irai pas à la cérémonie des récompenses ! Elles ont toutes une médaille d’or, sauf moi ! Je déteste tout cela !" La vice-championne olympique faisait référence aux titres conquis par ses deux compatriotes et partenaires d'entraînement : Shcherbakova donc, mais aussi Valieva, sacrée par équipes - du moins, en attendant d'en savoir plus sur son contrôle positif - en début de quinzaine.

Un peu plus tard, Alexandra Trusova est apparue plus calme devant la presse. "J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai eu envie de pleurer alors j'ai pleuré, c'est tout, a-t-elle soufflé. Ça fait trois semaines que je suis seule, sans ma mère, sans mon chien." Elle était bel et bien présente sur la deuxième marche du podium à l'occasion de la cérémonie de remise des récompenses, contrairement à ce qu'elle avait affirmé un peu plus tôt. Il était difficile, en revanche, de distinguer un sourire sur son visage...

