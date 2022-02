Une douce euphorie. Même derrière leurs masques, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron peinent à cacher ce que l'on devine être d'immenses sourires. Des rires, même. Elle, à chaque question, ne peut garder son sérieux. C'est donc cela, l'effet d'une médaille d'or, à chaud. Toute la pression qui retombe. La joie qui inonde, le rire qui s'enclenche, nerveusement, presque malgré lui. Toute la pression qui retombe, aussi, et les vannes qui s'ouvrent. C'est bon de les voir ainsi.

Ils sont champions olympiques depuis quelques minutes et les deux patineurs français sont encore en lévitation au-dessus de la glace. Ils savent, bien sûr, mais ne comprennent pas encore tout à fait. "On ne réalise pas encore, mon cerveau n'a pas tout compris, j'ai l'impression de regarder un film sur ma vie", s'esclaffe-t-elle.

Ad

Lui, à peine moins hilare, et guère plus lucide : "C'est complètement irréel, comme si on avait voyagé dans le temps. On était tellement obsédés avec cette médaille pendant quatre ans que là, être de l'autre côté du rideau, on ne mesure pas encore."

Pékin 2022 "On était tellement obsédés par cette médaille pendant quatre ans, c'est irréel" IL Y A 2 HEURES

Le soulagement et le bonheur pour Papadakis et Cizeron lors de l'annonce des notes

L'obsession de l'or

Quatre années ont convergé vers ces quatre minutes trente de programme libre, ce 14 février, à Pékin. Depuis les Jeux de Pyeongchang en 2018, si frustrants, avec le rêve doré envolé à cause de la robe capricieuse de Gabriella Papadakis dès les premières secondes de la danse rythmique, ils ne pensaient plus qu'à ça. L'or, à tout prix. En Corée, ils s'étaient contentés de la médaille d'argent, malgré leur succès dans le programme libre. Mais le mal vestimentaire était fait, et ils avaient dû laisser les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir se couvrir d'or. Voilà pourquoi Guillaume Cizeron parle "d'obsession".

"Avant les derniers Jeux, on avait construit année après année, souligne Gabriella Papadakis. Il y avait eu beaucoup de victoires, qui nous avaient fait penser que c'était possible (d'être champions olympiques, NDLR). Mais là, sur ces quatre dernières années, nous ne pensions vraiment qu'à ça. On a travaillé très dur et on a beaucoup attendu. Mais nous avons construit sur la base que constituait notre médaille d'argent de Pyeongchang."

Ils avaient tout pour gagner, et plus encore après leur première démonstration techniquement parfaite sur la forme et d'une absolue modernité sur le fond lors de la danse rythmique, samedi. Du strict point de vue du patinage, peut-être avaient-ils même fait le plus dur, car cet exercice n'est pas celui qu'ils affectionnent le plus. "S'ils font ce qu'ils ont à faire lors du programme libre, l'or est dans la poche. Mais ça reste du patinage, la glace glisse et les patins sont fins et il peut toujours se passer quelques chose", avait estimé le consultant d'Eurosport, Alban Préaubert.

Mais lundi, personne n'a glissé sur la glace, la robe a tenu et l'or ne s'est pas dérobé sous leurs patins. Pour ne laisser aucune place au doute ni à la moindre controverse, Papadakis et Cizeron ont dominé ce programme libre, avec un record du monde à la clé. Leurs rivaux et dauphins russes, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, se sont d'ailleurs montrés beaux joueurs, à l'image de ce dernier : "Nous n'étions pas loin et la compétition a été intéressante. Mais ils méritent pleinement leur médaille d'or, incontestablement. Ce sont de grands patineurs, un de mes couples préférés."

Après la joie, la reconnaissance : le podium de Papadakis et Cizeron après leur sacre olympique

Je me suis un peu retenu de hurler

Pendant quatre minutes trente, sur L'Elégie de Gabriel Fauré, quatre années d'efforts, d'attente, de doutes parfois, se sont concentrées. Guillaume Cizeron avoue ne se souvenir "de rien ou presque". Comme s'il avait vécu ce moment ailleurs avec sa partenaire. "C'est comme si le temps s'arrêtait complètement et que, d'un seul coup, c'était fini", tente-t-il d'expliquer. "Avant de patiner, je ne pouvais pas croire que je n'avais pas encore patiné, qu'on n'avait pas encore gagné, ajoute sa partenaire. Et après, je ne pouvais pas croire qu'on avait déjà patiné ! Tout était mélangé."

Tout est allé très vite, presque trop. Conscients d'avoir vécu un moment unique, les nouveaux champions olympiques tentent de photographier des instantanés. "Il y a tellement de petits instants que j'essaie d'ancrer dans ma mémoire. C'est comme être dans une machine à laver d'émotions, décrit Cizeron. Il y a beaucoup de regards avec nos coaches, de regards entre nous. Ce sont des microsecondes qui voulaient dire vraiment beaucoup."

Si le couple tricolore aura besoin de temps pour pleinement réaliser qu'ils sont champions olympiques, il mesure d'ores et déjà la valeur de cette récompense. "Cette médaille a beaucoup plus de poids qu'elle n'en avait il y a quatre ans, assure Gabriella Papadakis. C'est un symbole de beaucoup plus de choses qu'il y a quatre ans. C'est le symbole de tout ce qu'on a traversé pendant ces quatre années, du travail qu'on a effectué, de toute notre carrière. C'est hallucinant le poids de cette médaille aujourd'hui." Mais là, dans l'instant de cette journée, c'est d'abord une savoureuse libération. "Je me suis un peu retenu de hurler, ça fait quatre ans qu'on rêve de ça", sourit Guillaume Cizeron.

"On était tellement obsédés par cette médaille pendant quatre ans, c'est irréel"

Pékin 2022 Valieva autorisée à poursuivre les JO par le Tribunal arbitral du sport IL Y A 2 HEURES