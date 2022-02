Mardi 15 février. Il sera 21h52 à Pékin, 14h52 en France. À ce moment précis, les amateurs de patinage artistique - et bien, bien au-delà, à l'évidence - auront les yeux braqués sur la glace du palais omnisports de la capitale chinoise. C'est en effet à cet instant que Kamila Valieva débutera son programme court olympique. Certes, la grâce de la nouvelle égérie du patinage russe, son incroyable aisance technique et ses quadruples sauts sont, en soi, autant de motifs légitimes de stopper immédiatement toute autre activité et de se laisser bercer par la magie. Sauf qu'il y a comme un hic.

Car ce concours féminin, Valieva aurait pu ne jamais le disputer. Au fond, on peut même se dire qu'elle n'aurait pas dû le disputer, tout simplement. Dans la tourmente à la suite d'un test positif à un produit dopant (la trimétazidine) réalisé fin décembre et dont le résultat n'a été communiqué qu'après l'épreuve par équipes des JO, la native de Kazan est longtemps restée dans l'incertitude. Jusqu'à ce que le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne l'autorise, lundi, à concourir . Elle n'est aucunement lavée de tout soupçon, puisque le fond de l'affaire sera jugé plus tard. Et cela laisse tout le monde dans l'embarras.

Kamila Valieva (Comité olympique de Russie) lors d'un entraînement sur la glace de la patinoire de Pékin, lundi 14 février. / Jeux Olympiques Pékin 2022 Crédit: Getty Images

"Tempête médiatique" et larmes

À commencer par la jeune Russe elle-même, dont on ne sait pas encore si elle a absorbé la substance illicite de son plein gré ou à son insu. Celle qui avait été irrésistible lors des derniers championnats d'Europe paraissait programmée pour décrocher le titre olympique cet hiver. "Au départ, c'était censé être une formalité pour elle, confirme Alban Préaubert, consultant Eurosport France. Mais cette tempête médiatique, elle n'y était pas préparée." L'étoile montante de la glace essaie de fuir les journalistes et leurs questions gênantes, rien n'y fait : ceux-ci guettent ses moindres faits et gestes et parlent très régulièrement d'elle.

Ils étaient notamment présents à l'occasion de ses derniers entraînements, lors desquels la Moscovite a chuté à plusieurs reprises et a laissé échapper quelques larmes. "Elle a d'ailleurs été réconfortée par son entraîneure (la réputée et redoutée Eteri Tutberidze, ndlr), qui n'est pourtant pas connue pour être la plus tendre, relève notre consultant. Kamila est forcément consciente du bad buzz généré." Et il ne faut pas avoir fait des études approfondies de psychologie pour deviner que l'adolescente de 15 ans ne doit pas être dans des conditions mentales optimales pour attaquer un concours olympique. Loin, très loin de là.

Sous pression, Valieva a fondu en larmes à l'entraînement

La perspective du podium fantôme

Alors, vaille que vaille, Valieva patinera. Parce qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer patins aux pieds, et que c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Si elle parvient à faire fi des vents contraires, à placer ses quadruples sauts et à subjuguer le jury, on voit très mal ce qui pourrait l'empêcher d'être sacrée. Provisoirement, a minima. "On ne sait pas si cet or sera durable ou pas", prévient Alban Préaubert.

Si la Russe est reconnue coupable de dopage au terme de la procédure menée à son encontre, ses résultats seront annulés rétroactivement. Les médailles obtenues pendant les Jeux (à commencer par celle, en or, de l'épreuve par équipes), lui seront retirées. Pour éviter un tollé et une scène qui, à coup sûr, aurait été malaisante, le CIO a pris les devants en annonçant qu'aucun podium, ni aucune cérémonie protocolaire ne serait organisée au cas où la sociétaire du Sambo 70 finissait parmi les trois premières.

Kamila Valieva (COR) lors de l'épreuve de patinage par équipes, dimanche 6 février. / Jeux Olympiques Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Vous devez espérer que la favorite tombe plusieurs fois et ne soit pas médaillée

La présence de Valieva et ses conséquences sur le concours gênent profondément Valentina Marchei. "Imaginez que vous êtes une jeune fille avec un rêve, pour lequel vous avez tout sacrifié. Maintenant, vous avez une chance de gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Et pour que ce rêve devienne réalité, vous devez espérer que la favorite, la fille imbattable, tombe plusieurs fois et ne soit pas médaillée. Est-ce vraiment l'esprit olympique ?", s'interroge l'ancienne patineuse italienne, 11e à Sotchi et désormais consultante pour Eurosport.

Qu'attendre, finalement, de ce concours qui s'annonce sans nul autre pareil ? On ne va tout de même pas souhaiter que Kamila Valieva passe au travers. En revanche, on peut espérer que ses rivales, en premier lieu desquelles ses compatriotes Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova, se surpassent. Qu'elles nous offrent une bataille acharnée pour le titre. Que les enjeux sportifs occupent enfin le devant de la scène. Qu'on laisse de côté tout le reste. Au moins pour le moment.

A 15 ans, Valieva marque les Jeux : son quadruple saut déjà historique en vidéo

