Jour de gloire pour Sui et Han. le couple chinois, déjà en tête après le programme court, a devancé avec son total de 239,88 points deux couples russes, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, 2e (239,25 pts), et Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, 3e (237,71 pts). Sui Wenjing et Han Cong, âgés respectivement de 26 et de 29 ans, sont seulement les deuxièmes champions olympiques de l'histoire du patinage artistique chinois, après Shen Xue et Zhao Hongbo, sacrés en 2010 en couples.

Ce titre a par ailleurs permis à Chine de passer de la 6e à la 3e place au tableau des médailles, juste devant les Etats-Unis. Avant le dernier jour de compétition dimanche, où la Chine n'a plus aucune chance d'améliorer son bilan, le pays-hôte a accru son record de médailles lors d'une édition des Jeux d'hiver, avec quatre unités de plus que le précédent qui datait des JO-2010 (11 médailles, dont 5 en or).

