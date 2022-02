Ils étaient attendus. Ils étaient favoris. Seul l'or les intéressait. Tout autre résultat aurait constitué une désillusion pour eux. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, frustrés par leur médaille d'argent à Pyeongchang en 2018, ne sont pas passés à côté de leur destin olympique. Idéalement placés après la danse rythmique, qu'ils avaient achevée en tête samedi, les deux patineurs tricolores ont enfoncé le clou lors du programme libre, lundi matin, à Pékin. Avec un nouveau record du monde à la clé et une prestation à la fois impeccable techniquement et incarnée, ils ont été sacrés. A juste titre.

Ad

Sur la glace chinoise, Papadakis et Cizeron n'ont pas laissé la place au moindre petit doute. Ils se sont largement imposés, avec un total de 226,98 points, nouveau record du monde, devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (220,51) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (218,02). Leur palmarès est désormais complet et il est tout simplement le plus beau de l'histoire de la danse sur glace française, qui ne manque pourtant pas de références, des Duchesnay au couple Anissina-Peizerat, consacré il y a tout juste 20 ans aux Jeux de Salt Lake City.

Pékin 2022 Après la joie, la reconnaissance : le podium de Papadakis et Cizeron après leur sacre olympique IL Y A UNE HEURE

Le soulagement et le bonheur pour Papadakis et Cizeron lors de l'annonce des notes

Un programme parfait

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron comptaient déjà à leur actif quatre titres de champions du monde et cinq titres de champions d'Europe. Mais depuis l'argent mécontent de Pyeongchang, seul l'or olympique occupait leur esprit. Depuis, le duo français n'avait connu qu'une seule défaite, lors des Championnats d'Europe 2020, mais aussi une période délicate en restant vingt mois, jusqu'à octobre dernier, sans patiner en compétition, principalement à cause de la pandémie de Covid-19.

Depuis leur retour à l'automne, ils avaient bien gagné les trois compétitions internationales auxquelles ils avaient participé mais, pour des raisons sanitaires, il s'étaient abstenus de se présenter aux aux Championnats d'Europe le mois dernier. En Chine Pékin, ils se mesuraient donc pour la première fois depuis plus de deux ans aux tous meilleurs duos mondiaux. Si doute il y avait les concernant, il se situait là.

Mais à Pékin, ils se sont sublimés. Ce lundi, leur programme libre a été récité sans faute. En quatre minutes et trente secondes, sur une oeuvre de Gabriel Fauré, L'Elégie, plus classique que leur choix pour la danse rythmique de ce week-end, ils ont convaincu les juges et séduit le public, qui les a applaudis tout au long de leur prestation. Quatre ans après la mésaventure de la robe de Gabriella qui avait fait des siennes en pleine danse rythmique, Papadakis, 26 ans, et Cizeron, 27 ans, s'installent dans la légende du patinage et s'ancrent dans celle du sport français.

Pékin 2022 Le soulagement et le bonheur pour Papadakis et Cizeron lors de l'annonce des notes IL Y A UNE HEURE