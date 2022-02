Pourquoi est-elle autorisée à participer ?

Loin de trancher le fond de l'affaire, le TAS était saisi d'une seule question : fallait-il laisser concourir la jeune prodige, déjà victorieuse par équipe la semaine dernière, et favorite de l'épreuve individuelle mardi ?Provisoirement suspendue par l'agence antidopage russe (Rusada) mardi dernier, jour de l'annonce de son résultat positif, Valieva avait obtenu la levée de cette mesure mercredi en appel.

"Ce n'est pas la faute de l'athlète si la notification lui est parvenue en plein milieu des JO", a expliqué le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, mais ce retard l'a empêchée de se défendre "et cela doit lui profiter". Alors que l'Agence mondiale antidopage prévoit un résultat sous 20 jours - et moins en cas de grande compétition comme les Jeux - son laboratoire agréé à Stockholm a mis six semaines à analyser le prélèvement de Valieva, réalisé par Rusada le 25 décembre lors des Championnats de Russie à Saint-Pétersbourg.

Kamila Valieva avec son entraîneure, Eteri Tutberidze. Crédit: Getty Images

Dans ce contexte, "l'empêcher de participer aux JO aurait causé des dégâts irréparables", a poursuivi M. Reeb, la privant de toute chance d'or si plus tard "elle n'avait pas été sanctionnée ou avait reçu une faible sanction". Enfin, rappelle le TAS, Kamila Valieva a moins de 16 ans et est donc considérée par l'AMA comme une "personne protégée", avec des règles spécifiques de preuve et des sanctions allégées.

Que risque-t-elle après les JO ?

Dans plusieurs mois viendra l'heure d'examiner les conséquences de son test positif, avec un double enjeu : une période d'interdiction de toute compétition si elle est reconnue coupable de s'être dopée, et l'annulation rétroactive de tous ses résultats depuis le 25 décembre. Elle peut donc non seulement perdre son titre de championne de Russie fin 2021 et de championne d'Europe début 2022, mais également l'or olympique par équipes et l'éventuelle médaille qu'elle peut décrocher en individuel aux JO.

Son jeune âge implique d'ores et déjà des sanctions réduites, allant d'une "réprimande" à "deux ans de suspension", contre quatre habituellement, selon le Code mondial antidopage. Il sera également temps pour la jeune patineuse d'expliquer la présence dans son corps de trimétazidine, un point qui pourrait s'avérer crucial : le règlement de la Fédération internationale de patinage (ISU) permet par exemple d'échapper à une suspension si l'athlète a ingéré un "produit contaminé" par une substance interdite.

Kamila Valieva lors de l'épreuve de patinage par équipes. Crédit: Getty Images

Quelles conséquences pour la Russie ?

La Russie a été suspendue fin 2020 de toute compétition internationale par le TAS pour deux ans, mais ses sportifs peuvent concourir sous pavillon neutre s'ils n'ont pas été personnellement sanctionnés pour dopage.

Si l'affaire Valieva s'avère n'être qu'une entorse individuelle aux règles antidopage, elle n'aura pas de conséquences supplémentaires pour le sport russe, sinon d'écorner à nouveau son image : la décision prise en 2020 visait directement l'agence antidopage russe (Rusada), pour avoir d'abord orchestré et dissimulé un dopage institutionnalisé, puis pour avoir manipulé des données informatiques réclamées par l'AMA.

A 15 ans, Valieva marque les Jeux : son quadruple saut déjà historique en vidéo

