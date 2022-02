Patinage artistique

JO PEKIN 2022 - Zatis et Kalvin découvrent... le patinage artistique avec Anissina et Peizerat

JEUX OLYMPIQUES - Pendant les JO de Pékin 2022, Eurosport s'associe avec les humoristes Zatis et Kalvin. Ils partageront leur regard décalé pendant les JO. Avant les Jeux, Zatis et Kalvin commentent à leur façon trois grands moments qui nous ont fait vibrer. Deuxième opus : la médaille d'or des danseurs sur glace Marina Anissinat et Gwendal Peizerat à Salt Lake City en 2002.

