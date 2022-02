La balle est officiellement dans le camp du TAS. Le Tribunal du Sport a annoncé samedi à Pékin avoir reçu les appels du Comité international olympique (CIO) et de l'Agence mondiale antidopage (AMA) au sujet du contrôle positif de la patineuse russe Kamila Valieva . Dans son communiqué, le TAS, qui a reçu les appels du CIO et de l'AMA vendredi soir à Pékin, précise sans donner plus de détails qu'il se réunira "" pour prendre une décision.