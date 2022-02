Cette fois, rien, absolument rien ne pouvait empêcher Nathan Chen d’aller jusqu’au bout de son rêve. Cinquième à Pyeongchang, le patineur américain est parvenu à surmonter ce traumatisme et a atteint le firmament sur la glace de Pékin, ce jeudi. Déjà en tête à l’issue du programme court ( lors duquel il avait établi un nouveau record du monde ), il a également survolé le libre, atteignant un total de 332,60 points sur l’ensemble de ses deux prestations. Respectivement deuxième et troisième, Yuma Kagiyama (310,05) et Shoma Uno (293,00) n’ont pas pu rivaliser. Yuzuru Hanyu, lui, termine au pied du podium (283,21), même s’il a tenté un inédit quadruple axel.

Il y avait lui et les autres. Et on se voilait la face si l'on pensait encore qu'il pouvait y avoir match. Ce match, Nathan Chen l'avait déjà plié après le programme court (113,97 points), il y a deux jours, qui lui avait permis d'assoir sa suprématie. Il fallait toutefois éviter de flancher, ce jeudi, à l'occasion du programme libre.

Hanyu et la folle tentative du quadruple axel

Si la plupart de ses adversaires ont flanché, se sont retrouvés au sol en ratant des réceptions, lui est resté maître de son sujet, en proposant un programme de très haut niveau technique et sans scorie. Une performance récompensée à sa juste valeur par les juges (218,63).

Hanyu a tenté l'impossible quadruple axel... en vain

Avec un total de 332,60 points, le patineur de Salt Lake City a largement devancé Yuma Kagiyama (310,05) et Shoma Uno (293,00), la relève japonaise. Tout juste certains pourront regretter que l'Américain n'ait pas tenté de quadruple axel. Yuzuru Hanyu, lui, a abattu cette carte, ce qui n'avait jamais été fait en concours officiel. Sans succès. Huitième après le court, le double champion olympique finit au pied du podium (4e). Cette fois, il n'y a pas eu match avec son rival. Côté français, on notera la 12e place de Kévin Aymoz et la 14e d'Adam Siao Him Fa.

