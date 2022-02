Patinage artistique

Pékin 2022 - Ejectée du podium, Kamila Valieva a fondu en larmes après le programme libre

JEUX OLYMPIQUES - Elle savait que le podium allait être dur à accrocher après ses trois chutes sur le programme libre. Le miracle n'a pas eu lieu et Kamila Valieva termine 4e. La jeune Russe de 15 ans s'effondre à l'annonce des notes et reste inconsolable durant de longues minutes. Revivez ce moment en vidéo. L'intégralité des JO sont à suivre sur Eurosport et Eurosport.fr

00:02:56, il y a une heure