Pékin 2022

Ça restera probablement l'image des Jeux Olympiques. Image dont on se serait passé volontiers. Des larmes. Celles d'une adolescente de 15 ans qui a fini par être rattrapée par la pression au terme d’une semaine irrespirable. Il n’y a aura d’astérisque à accoler au nom de Kamila Valieva. Parce que le titre qui lui tendait les bras s’est envolé au terme du programme libre et d'un chemin de croix long de quatre minutes. Jeudi, Kamila Valieva s'est écroulée, au propre comme au figuré. La native de Kazan a chuté deux fois et perdu ses appuis à deux autres reprises, avant de fondre en larmes.

Quatrième au final, elle laisse la couronne à sa partenaire d'entraînement Anna Shcherbakova, solide ce jeudi (255,95 points), mais nullement ravie de cet épilogue dont personne ne sort gagnant. Alexandra Trusova, grâce à une prestation flamboyante et cinq quadruples sauts, s'est hissée au deuxième rang (251,73), devant la Japonaise Kaori Sakamoto (233,13), déjà troisième après le programme court. Valieva non-médaillée, il y aura donc un podium, celui que le Comité Olympique Russe réclamait à cor et à cri. Drôle d'ironie.

La pression lui est retombée dessus

Sacrée lors de l'épreuve par équipes mais toujours pas médaillée en raison du contrôle positif dont elle avait fait l'objet le 25 décembre et qui n'a été révélé qu'en début de semaine dernière, Kamila Valieva avait été autorisée à participer à l’épreuve individuelle par le Tribunal Arbitral du Sport. Elle avait également reconnu être "fatiguée émotionnellement” par la tempête qui s'est abattue sur ses frêles épaules.

Deux quadruple flips et un sans-faute offrent l'or à Anna Shcherbakova : son programme libre

Au terme du programme court, qu'elle avait dominé de la tête et des épaules, l'adolescente semblait de taille à résister à tout. Il n'en était rien. Jeudi, la pression lui est retombée dessus. D'un coup, d'un seul.

Passée après Anna Shcherbakova (17 ans) qui, appliquée, avait effacé la menace Trusova - brillante et explosive sur la glace pékinoise -, la troisième représentante de l'école Eteri Tutberidze a perdu pied d'entrée. Au coeur de sa première saison sur le circuit senior, Valieva a vécu un véritable calvaire. En mondovision. Il laissera des traces. Et pas seulement pour elle.

