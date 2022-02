Patinage artistique

Pékin 2022 - Après la joie, la reconnaissance : le podium de Papadakis et Cizeron après leur sacre olympique en vidéo

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Quatre ans après leur déception en Corée du Sud, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont goûté leur plaisir de monter la plus haute marche du podium de la danse sur glace, ce lundi à Pékin. Voici en images la joie des Français, qui ont terminé devant les couples russe Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov et américain Madison Hubbell et Zachary Donohue.

00:01:20, il y a 3 heures