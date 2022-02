New York Times qui a eu accès aux documents présentés au TAS lors de l'audience à l'issue de laquelle l'instance arbitrale a autorisé la patineuse à poursuivre ses Jeux. Non pas une mais trois substances retrouvées. L'affaire Valieva a connu un nouveau développement avec les révélations duqui a eu accès aux documents présentés au TAS lors de l'audience à l'issue de laquelle l'instance arbitrale a autorisé la patineuse à poursuivre ses Jeux.

Dans l'échantillon prélevé le 25 décembre lors des Championnats de Russie, outre la trimétazidine, une substance utilisée pour soigner les angines de poitrine et interdite par l'Agence mondiale antidopage (AMA) depuis 2014, car elle favoriserait la circulation sanguine, ont été identifiées deux autres susbtances, l'hypoxène et la L-Carnitine, qui ne sont pas, elles, interdites et que l'on retrouve notamment dans des compléments alimentaires. Le directeur général de l'Agence antidopage américaine (USADA), Travis Tygart, a déclaré que les avantages d'une telle combinaison "semblent viser à augmenter l'endurance, à réduire la fatigue et à favoriser une plus grande efficacité dans l'utilisation de l'oxygène."

Mardi, Denis Oswald, membre du comité exécutif du Comité international olympique (CIO), avait expliqué que "l'argumentation (de sa défense) avançait la contamination avec un produit que son grand-père prenait". Les médias russes ont depuis rapporté que Valieva aurait bu dans le même verre que son grand-père, qui prend de la trimétazidine pour un problème cardiaque.

De l'hypoxène en raison "d'arythmies cardiaques"

Selon le NYT, ce dernier a, dans un message vidéo préenregistré, affirmé lors de l'audience du TAS prendre de la trimétazidine pour traiter des "attaques", montrant un paquet du médicament en sa possession. La mère de Valieva a précisé à cette occasion que le grand-père de Valieva l'accompagnait quotidiennement à l'entraînement et que sa fille prenait de l'hypoxène en raison "d'arythmies cardiaques".

Avant son programme libre, la patineuse n'a pas pas beaucoup de certitude. Elle sait toutefois que, comme l'a annoncé le CIO, il n'y aura pas de cérémonie des fleurs, ni de remise de médailles si elle devait terminer à l'une des trois premières places. Et mercredi, le porte-parole du CIO, Mark Adams, a précisé qu'il y aurait un astérisque à côté des résultats de l'épreuve féminine de patinage artistique: "Ils seront considérés comme préliminaires tant que la procédure se poursuit".

