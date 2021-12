Le Japonais Yuzuru Hanyu, double champion olympique en titre de patinage artistique, a réussi avec brio son retour en compétition après huit mois d'absence jeudi, à six semaines des Jeux olympiques de Pékin (4-20 fév). Hanyu, qui s'était blessé aux ligaments de la cheville droite lors d'une chute à l'entraînement le mois dernier, a dominé le programme court du Championnat du Japon sur la glace de Saitama.

Il a été crédité d'un score de 111,31 points et devance largement Shoma Uno, son dauphin des JO-2018 de Pyeongchang (2e, 101,88 pts) et le vice-champion du monde 2021 Yuma Kagiyama (3e, 95,15 pts). Sur l'air du "Rondo Capriccioso", le patineur de 27 ans, n'a montré aucun signe de gêne et a hoché de la tête en signe d'approbation après sa prestation.

"J'étais nerveux"

"Je me souviens avait fait une erreur juste au début de mon programme court la dernière fois que j'ai concouru ici, exactement au même endroit de la patinoire", a-t-il confié lors d'une conférence de presse. "J'étais donc nerveux, mais quand j'ai réussi mon quadruple salchow au début cette fois-ci cela m'a rassuré et j'ai pu continuer", a-t-il ajouté.

Hanyu a indiqué qu'il allait inclure dans son programme libre dimanche un quadruple axel, ce qui n'a jamais été fait auparavant en compétition. Il y était quasiment arrivé à l'entrainement jeudi et il entend bien y parvenir dimanche. "Mais d'abord, je dois m'assurer jusque dans les dernières minutes d'entrainement de ne pas me blesser. Je dois faire attention à mon corps et garder ma concentration pour que tout se déroule comme prévu", a-t-il prévenu, lui qui n'était plus apparu en compétition officielle depuis les Championnats du monde 2021 de Stockholm. Il s'était alors classé 3e.

Un troisième titre olympique ?

Après avoir fait l'impasse sur une partie de la saison à cause de sa blessure, il a rassuré vendredi ses nombreuses supportrices qui redoutaient qu'il fasse l'impasse sur les JO de Pékin. La compétition serait pour lui l'occasion d'égaler le Suédois Gillis Grafström et la Norvégienne Sonja Henie, en remportant le titre olympique trois fois de suite. En 2018, Hanyu avait préparé les JO dans des conditions assez similaires: une blessure à la cheville gauche, un forfait au Championnat du Japon et un retour de justesse aux JO de Pyeongchang où il avait triomphé.

