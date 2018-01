Vice-championne du monde 2016, Ashley Wagner ne sera pas aux JO

Ashley Wagner, vice-championne du monde 2016 de patinage artistique, n'a pas été retenue pour les JO 2018 de Pyeongchang (9-25 fév) après sa 4e place lors des Championnats des Etats-Unis, vendredi à San Jose (Californie).

Le comité de sélection olympique de la Fédération américaine de patinage artistique a retenu pour le rendez-vous de Pyeongchang samedi matin le podium des Championnats des Etats-Unis, à savoir Bradie Tennell (19 ans), Mirai Nagasu et Karen Chen (18 ans).

Wagner, médaillée de bronze par équipes aux JO 2014 de Sotchi (Russie), avait terminé à la 4e place à un peu plus de deux points de Chen.

La fureur de Wagner

La triple championne des Etats-Unis, 26 ans, n'avait pas manqué de critiquer les juges à l'issue de son programme libre: "Je suis en colère, je méritais mieux, j'ai produit un programme solide, un programme dont je suis fière", avait-elle expliqué. Sa saison a été perturbée par une blessure à une jambe qui l'a empêchée notamment de participer au Skate America.

En 2014, Wagner avait déjà terminé 4e des Championnats des Etats-Unis, mais avait été retenu pour les JO de Sotchi au détriment de Nagasu, 3e, une décision qui avait fait polémique. "Cela a été difficile à accepter, mais ne pas avoir été sélectionnée (en 2014) m'a poussée à devenir une patineuse encore plus forte", a d'ailleurs expliqué Nagasu, très émue après sa 2e place.

Les Etats-Unis auront donc à Pyeongchang trois représentantes sans résultats de référence sur la scène internationale, à l'exception de la 4e place de Nagasu lors des JO-2010 de Vancouver (Canada).

Wagner a été nommée remplaçante et pourrait participer aux JO-2018 en cas de blessures d'une des trois titulaires.

Sa grande rivale, Gracie Gold, 4e des JO-2014 et des Mondiaux 2015 et 2016, a, elle, mis un terme à sa saison dès octobre après avoir révélé souffrir à 22 ans d'anorexie et de dépression.