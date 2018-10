Skate Canada : Vanessa James et Morgan Cipres en tête

Les Français Vanessa James et Morgan Cipres ont pris les commandes du Skate Canada, deuxième Grand Prix de patinage artistique de la saison, après le programme court disputé vendredi à Laval (Québec). James et Cipres, médaillés de bronze des Mondiaux 2018, ont été crédités d'un score de 74,51 points. Ils ont devancé les Chinois Peng Cheng et Jin Yang, 2e avec 72,00 points, et les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, 3e avec 71,26 points.

Le Skate Canada est le deuxième des six Grands Prix de la saison, avant la finale qui aura lieu également au Canada, à Vancouver début décembre

Classement du programme court couples

1. Vanessa James/Morgan Cipres (FRA) 74,51 points

2. Peng Cheng/Jin Yang (CHN) 72,00

3. Kirsten Moore-Towers/Michael Marinaro (CAN) 71,26

4. Aleksandra Boikova/Dmitrii Kozlovskii (RUS) 64,57

5. Ekaterina Alexandrovskaya/Harley Windson (AUS) 60,77

...