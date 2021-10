Oublié l'échec cuisant au Skate America, où il a fini 3e après avoir pourtant été imbattable depuis 2017 ? Il faudra tout de même attendre samedi et le programme libre pour en être certain. En attendant, l'Américain de 22 ans s'est rassuré à Vancouver, en obtenant 106,72 points, sa note technique excellente atteignant 60,29 pts.

"A chaque fois, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, lorsque je ne fais pas les choses bien, je veux immédiatement avoir une autre occasion d'essayer de mieux faire. Je ne sais pas si ça marchera, mais je veux cette opportunité", a commenté Chen, se disant "ravi d'avoir pu la prendre immédiatement plutôt que d'attendre trois ou quatre semaines".

Il devance largement son compatriote Jason Brown (94 pts) et le Canadien Keegan Messing (93,28 pts). Le couple chinois Wenjing Sui et Cong Han est pour sa part en tête, après le programme court, avec 78,94 pts, devant les Russes Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin assez loin derrière (69,46 pts).

Le Skate Canada est la deuxième étape du circuit international des Grands Prix qui a débuté le week-end passé aux Etats-Unis et se poursuivra en Italie (Turin, du 5 au 7 novembre), au Japon (Tokyo, du 12 au 14 novembre), en France (Grenoble, du 19 au 21 novembre), en Russie (Sotchi du 26 au 28 novembre), avant la finale à Osaka (Japon) du 9 au 12 décembre.

