Patinage artistique

Un récital digne de Queen : comment Mishina et Galliamov ont décroché le titre mondial

CHAMPIONNATS DU MONDE - Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov ont obtenu l'or avec un sans-faute sur Bohemian Rhapsody et We are the champions du groupe Queen. Revivez leur récital en vidéo.

00:04:37, il y a 2 heures