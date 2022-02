Quand elle a commencé sa carrière, elle portait les couleurs de la... RDA. Claudia Pechstein, qui fêtera ses 50 ans le 22 février prochain, deux jours après la cérémonie de clôture des Jeux de Pékin, a écrit une page d'histoire samedi en prenant part au 3000 mètres en patinage de vitesse. C'était sa huitième participation aux J.O., ce qui lui a permis d'égaler le record du sauteur à ski japonais Noriaki Kasai.

Ad

La Berlinoise avait découvert les Jeux il y a tout juste trente ans, à Albertville. En Savoie, elle avait décroché sa première médaille, en bronze, sur le 5000 mètres. Elle n'avait pas encore 20 ans. Jusqu'à Turin en 2006, Pechstein a réussi à se construire un palmarès hors normes : cinq médailles d'or (quatre sur 5000m, une en poursuite par équipes), deux médailles d'argent et deux autres en bronze.

Pékin 2022 Salt Lake City 2002 - Steven Bradbury, le seul encore debout 25/10/2021 À 13:34

Aucune femme n'a fait ça avant moi

Elle était absente à Vancouver en 2010 en raison d'une suspension pour dopage. Mais à plus de 40 ans, Claudia Pechstein est revenue à Sotchi en 2014, où elle avait fini au pied du podium sur le 3000m (4e). Samedi, elle a sans doute pris part à sa toute dernière course olympique. Elle a terminé à la 20e et dernière place du 3000 m samedi, mais "le résultat n'était pas le plus important", a assuré celle qui est aussi devenue la doyenne des participantes aux JO d'hiver.

"Je n'ai pas été très rapide, mais mon but était d'être à Pékin pour ces huitièmes JO, aucune femme n'a fait ça avant moi. J'étais porte-drapeau de mon pays (vendredi pour la cérémonie d'ouverture, aux côtés du bobeur Francesco Friedrich, NDLR), c'était merveilleux, l'un des moments les plus forts de ma carrière, a-t-elle confié. Je ne sais même pas si j'ai dormi depuis deux jours, j'ai voulu profiter de chaque moment."