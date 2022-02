J’ai toujours aimé foncer, mais aussi gagner. Je suis quelqu’un de très compétitif", expliquait-elle à L’incroyable parcours d’Erin Jackson a commencé loin de la glace, sous le soleil d’Ocala en Floride où elle a grandi. Elle sait à peine marcher qu’elle enfile déjà des rollers, avant de s’inscrire à huit ans au patinage artistique sur roulettes (moins connu mais tout aussi spectaculaire que son homologue sur glace) où son entraîneur se plaint qu’elle va trop vite. Erin Jackson passe ensuite au roller de vitesse dans lequel elle va gagner de nombreux trophées nationaux puis internationaux en catégorie de jeunes, comme les championnats du monde sur 500 m en 2008. "", expliquait-elle à Forbes en mars 2021.

Je me suis dit, c’est juste du patinage de vitesse comme je sais le faire sur roulettes, alors pourquoi n’est-ce pas plus facile ? J’ai vraiment eu du mal au début", confiait-elle au site Il faut attendre 2016, à l’âge de 24 ans, pour que la Floridienne s’essaie enfin au patinage sur glace, lorsque la fédération internationale (ISU) la repère et lui propose un essai aux Pays-Bas. "t", confiait-elle au site NBC Sports en décembre. Elle retente l’expérience quelques mois plus tard à Salt Lake City mais n’est toujours pas convaincue, avant de se lancer pour de bon en septembre 2017, comprenant qu’elle pourrait avoir un avenir olympique dans la discipline.

Ad

Erin Jackson derrière Austin Kleba et Kimi Goetz à l'entraînement lors des Jeux de Pekin 2022 Crédit: Getty Images

Pékin 2022 Performance historique pour le Chinois Gao, titré sur 500m IL Y A 11 HEURES

Une progression fulgurante

Je n’ai même pas dit à mon père que j’étais inscrite en qualifs pour les JO, car pour moi ce n’était qu’une course, je ne réalisais pas encore", L’entraînement et la persévérance paient, Erin Jackson intègre Team USA en janvier 2018 et se qualifie pour les Jeux Olympiques de PyeongChang en Corée du Sud seulement quatre mois après ses débuts. "", commente alors Jackson . À PyeongChang, l’Américaine marque l’histoire en devenant la première femme noire de l’équipe américaine à participer à une épreuve de patinage de vitesse. Si elle termine "seulement" 24e sur 31 sur l’épreuve du 500 m, la Floridienne comprend qu’elle peut encore beaucoup progresser et se rapprocher des meilleures.

Elle intègre le top10 mondial l’année suivante jusqu’à la consécration en novembre 2021 où elle décroche son premier titre de championne du monde en Pologne, battant la Japonaise Nao Kodaira, championne olympique à PyeongChang en 2018. Un double exploit puisqu’elle devient dans le même temps la première femme noire à remporter des championnats du monde, dans un sport composé encore majoritairement de blancs.

Brittany Bowe et Erin Jackson à Pekin Crédit: Getty Images

Personne ne le mérite autant qu’elle

La belle histoire aurait pu mal tourner le 7 janvier à Milwaukee, lorsque Erin Jackson a perdu l’équilibre à la 19e seconde de sa course qualificative pour les Jeux de Pékin. Arrivée en troisième position, elle a finalement été repêchée par sa coéquipière et amie Brittany Bowe, qui lui a laissé sa place sur 500 m. "Après sa glissade, je me suis dit que si ça ne dépendait que de moi, elle pourrait prendre ma place", a réagi Bowe, qui s’est également qualifiée pour le 1000 m et le 1500 m, au micro de

. "Personne ne le mérite autant qu’elle. C’est la numéro 1 mondiale et notre meilleure chance de médaille dans l’équipe".

Les deux amies ont grandi ensemble à Ocala. Bowe a elle aussi débuté dans le roller avant de choisir le patinage de vitesse. "Elle a toujours été là pour moi, même au tout début quand j’ai rejoint l’équipe", a ajouté Jackson dans la même interview. "Je suis très heureuse et reconnaissante, les gens connaissaient l’athlète, maintenant ils connaissent aussi la formidable personne qu’elle est".

À 29 ans, Erin Jackson partira favorite sur 500 m aux Jeux de Pékin qui débutent le 4 février. Elle espérera ramener la médaille d’or, bien sûr, mais aussi avoir un impact social. "Il y a très peu d’athlètes de couleur aux Jeux Olympiques d’hiver. J’espère montrer que rien ne peut les empêcher d’y participer un jour".

Pékin 2022 Van der Poel, réponse cinglante sur la glace et record du monde du 10 000m HIER À 11:14