A Gujan-Mestras, Melvin Charrier remporte l’Xtradeep

Melvin Charrier - by Sophie Pons

Le week-end dernier, le Casino de Gujan-Mestras, place forte du poker en France, accueillait l’Xtradeep. C’est Melvin Charrier qui s’est imposé sur cet événement. Il empoche 8.400€.

Peu à peu, les tournois de poker sont de retour dans l’hexagone. Pendant de nombreux mois, le poker Live était à l’arrêt pour cause de crise sanitaire du Covid-19. Les tournois de poker ont repris à Paris. Plusieurs évènements ont déjà été organisés au Club Montmartre ou au Club Circus Paris.

Le week-end dernier, c’est le Casino JOA de Gujan-Mestras, dans le Sud-Ouest qui accueillait un festival de poker : l'Xtradeep. Ce tournoi est organisé sous la houlette de Texapoker, une franchise réputée en matière de poker. Elle a été fondée par Apo Chantzis, un homme qui a une grande expertise en la matière. Les tournois organisés par Texapoker proposent souvent de belles structures. Cette approche plait beaucoup aux joueurs.

467 entrants sur le tournoi principal

Le tournoi principal à 150 euros de buy-in a rassemblé 467 entrants. Le prizepool de cet événement s’élève à 53.798€. 55 joueurs ont atteint les fameuses places payées. C’est Melvin Charrier qui s'est adjugé ce tournoi. C’est un joueur de la région. Il encaisse un joli chèque de 8.400 euros pour ce succès. C’est son plus gros gain en tournoi Live. Jérôme Streit prend une belle deuxième place pour 5.698€ de gains et Simon Moreaud complète le podium pour 4.340€. Romain Hamouche termine 4e. Dans le casino, des mesures sanitaires particulières avaient été mises en place comme des parois en plexiglass entre les joueurs mais aussi le port du masque obligatoire.

Rémi Castaignon s’impose sur le High Roller

Dans le High Roller à 250€ de Buy-in, c'est vainqueur de l’EPT Deauville en 2013 qui l’a emporté. Il s’agit de Rémi Castaignon qui a dominé un field composé de 117 entrants pour un gain de 6 257,20 euros. Rémi Castaignon est l’un des poids lourds du poker français. Il possède un beau palmarès et cumule plus de 1,8 millions de dollars de gains en Live. Le joueur s'est imposé en Heads-up face à Patrick Costanzo et Romain Mahot a pris la 3e place. David Zenou est parvenu en table finale tout comme Dominique Terzian, figure bien connue du monde du poker.

Résultats du Main Event :1. Charrier Melvin 8.400€ 2. Streit Jerome 5.698,40€ 3. Moreaud Simon 4.340€ 4. Hamouche Romain 3 350€ 5. Bandissour Jaouad 2 590€ 6. Delaigle Benjamin 2 030€ 7. Le Floch Logan 1 590€ 8. El Khayati Hamid 1 270€ 9. Lafont Guillaume 1 270€

