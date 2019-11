A Paris, Mathieu Selides remporte l'Open Circus

Sur ce tournoi, le gratin du poker francilien avait, une fois de plus, fait le déplacement. On a noté par exemple la présence de Michel Abécassis, Silma Macalou (10e pour 1.800 euros), Arnaud Peyroles ( 20e pour 1.050 euros). Les joueurs apprécient l'expertise du club en matière de poker. A noter que dans deux semaines, le Club Circus va accueillir deux beaux festivals : le Deepstack Open et l’Unibet Open.

Résultats de l’Open Circus Paris :

Gagnant : Mathieu Selides 24.590 €

Runner-up : Benjamin Kraff 15.180 €

3ème : Michael Soltani 10.960 €

4ème : Oleski Koiev 8.050 €

5ème : Marvin Benhaim 6.020 €

6ème : Alexandre Gaffajoli 4.570 €

7ème : Fabrice Couchy 3.530 €

8ème : Albert Sitruck 2.780 €

9ème : Abdel Ben Messaooud 2.200 €

10ème : Silma Macalou 1.800 €

11ème : Gilles Zeitoun 1.800 €

12ème : Suat Uyanik 1.800 €

13ème : Regis Normand 1.480 €

14ème : Daouadji Dja 1.480 €

15ème : ReynaldoTadili 1.480€

16ème : Bruno Rodrigues 1.230 €

17ème : Yassine Maymoun 1.230 €

18ème : Jinfeng Huo 1.230 €

19ème : Hugo Djepeno 1.050 €

20ème : Arnaud Peyroles 1.050 €

21ème : Thierry Luksenberg 1.050 €

Photo de Une : Copyright Club Circus Paris