Benjamin Pollak, le performeur

C’est un vrai phénomène, Benjamin Pollak est le Français le plus performant ces derniers mois. Il est l’un des rares Français a participé à des tournois High Rollers, c’est-à-dire avec de hautes limites. Lors de l’EPT Barcelona, le 28 août dernier, il a remporté un Super High Roller au Buy-in de 50 000€ et empoché un joli chèque de 979 000 euros. Un trophée qui s’ajoute à une longue série de résultats fameux. Quelques jours plus tôt, il avait pris une belle 5e place sur le High Roller à 100 000 euros.

Il avait encaissé 445 300 euros. « J’ai eu beaucoup de chance sur ce festival et je savoure vraiment », a expliqué Benjamin Polak. Le joueur français cumule aujourd’hui plus de 11 millions de dollars de gains en tournoi. « Franchir la barre des dix millions de gains en tournoi faisait partie de mes objectifs », précise Pollak. Il occupe le second rang français derrière ElkY, en termes de gains. Benjamin Pollak joue moins de tournois ces derniers temps. Mais il se prépare dans les meilleures conditions. Le joueur a fait ses armes à l’Aviation Club de France, le cercle de jeux mythique de Paris, sur les Champs-Elysées. Son heure de gloire sonne en juillet 2017 lorsqu’il atteint la table finale du Main Event des WSOP, le tournoi le plus prestigieux au monde. Il termine alors 3e et empoche 3,5 millions de dollars.

Préparation physique et mentale

Il travaille beaucoup son jeu et a l’occasion d’échanger avec de nombreux joueurs du circuit. Il suit une préparation physique et mentale plutôt poussée. Benjamin Pollak considère vraiment le poker comme un sport. Il pratique aussi le Yoga et cherche à améliorer en permanence sa prise de décision.

D’ailleurs, ces dernières années, de nombreux joueurs soignent leur préparation physique. Certains joueurs suivent des entraînements de musculation et possède même un Coach particulier. Par exemple, les joueurs du Team Winamax se réunissent régulièrement et participe à des stages dirigés par Stéphane Matheux, un ancien sportif de haut niveau. L’homme a pour mission de mettre dans les meilleures dispositions physiques les joueurs.

Benjamin Pollak est toujours en quête de nouveaux défis. Il a déjà remporté 11 tournois mais n’est pas rassasié. Il a déjà prévu de jouer d’autres tournois prestigieux du circuit notamment le tournoi PokerStars qui se déroulera aux Bahamas en janvier prochain.