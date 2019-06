Chypre, terre de poker

Les destinations balnéaires qui proposent du poker sont de plus en plus nombreuses sur le marché : Barcelone, Malte, Lloret de Mar. Il faudra aussi compter avec Chypre. Sur l’île, trois casinos assurent une belle offre de poker : le Merit, le Pacha et l’Artemis. Le Merit est le casino historique. Il organise régulièrement des tournois et attirent de gros joueurs internationaux. Des événements importants y sont organisés comme des WPT. Le Pacha qui a ouvert récemment propose essentiellement du Cash Game.

Enfin, le Kaya Artemis Resort & Casino multiplie les évènements. Il va accueillir du 12 au 21 juillet l’Artemis Poker Classic : un festival avec des Buy-in variés pour toutes les bourses (de 300 à 2000 euros). Cet événement organisé par ImpokerEvents promet d’attirer des joueurs de toute l’Europe. Le Cash Game sera aussi à la fête durant cette période. L’occasion idéale pour les joueurs de mêler poker et vacances.

« Chypre est devenue une destination incontournable du poker. Ici, c’est vraiment une ambiance de vacances avec la plage, les buffets à volonté et les tournois très réguliers », explique Yohann Nataf, un joueur régulier de la destination. Les équipes qui organisent les événements poker disposent aussi d’une certaine expérience et d’un vrai savoir-faire. Les touristes d’Europe de l’Est et du Proche Orient (Libanais, Israéliens) l’ont bien compris et s’y rendent nombreux. Dans les années à venir, les tournois de poker vont d'ailleurs se multiplier et attirer un nombre de joueurs toujours plus nombreux.