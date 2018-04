Daniel Negreanu : portrait d’un joueur hors normes

Daniel Negreanu est un joueur canadien dont le parcours n’est pas banal. Lorsqu’il a 18 ans, à Toronto, il abandonne ses études pour se consacrer au poker. Après s’être constitué un petit pécule, il quitte le Canada à 21 ans pour se rendre à Las Vegas, capitale mondiale du jeu. Dans la ville, se déroulent notamment les WSOP, les World Series of Poker, le festival de poker le plus prestigieux au monde. Il a pour projet de devenir un joueur de poker professionnel. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu puisqu’il doit retourner à Toronto, faute de gains suffisants. Mais Negreanu n’abandonne pas son rêve.

En 1998, premier beau succès lors des WSOP : il empoche près de 170 000 dollars et, surtout, son premier bracelet. En 1999, il décroche deux titres WPT et deux autres victoires lors des WSOP. Sa carrière décolle. L’un des très gros points forts de Daniel Negreanu est sa capacité à lire les tells de ses adversaires, c’est-à-dire des attitudes comportementales. Il arrive à déconcerter totalement ses adversaires. Daniel Negreanu est aussi très influent sur les réseaux sociaux. Il est suivi par plus de 450 000 personnes sur Twitter. C’est une voix qui porte dans le monde du poker.

Negreanu a écrit de nombreux articles pour des magazines spécialisés et rédigé bon nombre d’ouvrages de stratégie. Il a aussi participé à de nombreuses émissions télévisées. Depuis 2007, Daniel Negreanu est ambassadeur de PokerStars. Negreanu est aussi un infatigable voyageur : il parcourt le monde, de New-York à Barcelone, de Prague à Sidney, pour disputer des tournois.

Daniel Negreanu a décroché six titres WSOP ; en 2008, il termine 5e du tournoi principal des WSOP Europe à Londres et empoche plus de 200 000 livres. Durant toute sa carrière, Daniel Negreanu a cumulé plus de 36 millions de dollars de gains. À la suite de sa 2e place au sur le Big one For one Drop en 2014, il est de nouveau le joueur qui a cumulé le plus d’argent en tournois.