Découvrez le programme du WPT Barcelona

La façade du Casino de BarceloneEurosport

Des milliers de joueurs de l’Europe entière feront le déplacement. Depuis de nombreuses années, le circuit World Poker Tour est une véritable référence à travers le monde. La Française Hermance Blum, vice-présidente du circuit WPT en Europe est une devenue une référence en matière d'organisation de festival. "C’est le grand retour du WPT à Barcelona depuis 6 ans et ce avec un festival sans précédent comprenant plus de 5 millions d'euros garantis et les 3 tournois majeurs du World Poker Tour : un WPT500, le Main Tour Event et un DeepStacks en clôture, détaille Hermance Blum. De plus partypoker Live a mis en place un programme de qualification incontournable pour marquer son retour aussi sur le .EU.".Le programme complet du festival est disponible ici !

Des satellites online pour se qualifier

La salle du Casino de BarceloneEurosport

"Les joueurs se montrent déjà très enthousiastes et c’est d’excellente augure pour un festival qui s’annonce mémorable dans l’Histoire du WPT en Europe", enchaîne Hermance Blum. Pour les joueurs qui ne disposent pas de la Bankroll nécessaire, les dimanches 24 février et 3 mars, PartyPoker.fr garantit, en exclusivité, dix packages pour le Main Event WPT Barcelona. Il s’agit de packages de 4 000 € (3 300 € buy-in + 700 € cash) ! Toutes les informations se trouvent ici.