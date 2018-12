EPT Prague : le Français Corentin Ropert s’impose sur un High Roller

Sur le Single Day High Roller de l’EPT Prague, 34 entrants ont été comptabilisés. Ils ont chacun déboursé 25.000 euros pour s’assoir à la table. Le prizepool généré s’est élevé à 816.340€. C’est un jeune garçon dont on devrait beaucoup entendre parler dans les mois et les années à venir qui s’est imposé ! Corentin Ropert a enchainé les résultats sur le online et il remporte là une belle victoire. Le Français empoche un gain 277 560€.

Ce succès s’accompagne d’une belle histoire car Corentin Ropert a réussi à se qualifier sur un satellite à 2700€ quelques jours avant ! Il a dominé Tsugunari Toma dans le tête à tête final. Le Japonais Toma, empoche le plus gros gain de sa carrière. Sur ce tournoi, des joueurs de gros calibre étaient en lice comme le belge Thomas Boivin Boivin, Steve O Dwyer ou l’homme d’affaire Jean-Noel Thorel. Seuls joueurs sont entrés dans l'argent. Dietrich Fast et Charlie Carrel n’ont pas atteint les places payées.

Après la sortie de Juan Pardo, Pavel Plesuv et Dietrich Fast était en rush et Corentin Ropert s’est retrouvé en difficulté avant d’inverser la tendance. Plesuv et Addamo ont réussi à atteindre les places payées sur les deux HR Single Day du festival. Possédant plus du double de jetons que son Toma, Corentin Ropert s’est imposé.

Finaliste du FPS Deauville 2014 et du Sismix 2018, Corentin Ropert a déroulé parfaitement sa partition. Il faut dire que son expérience accumulé sur le net a été à la source de ce succès. Il cumule désormais 536.118 de gains en tournoi Live. Durant la table finale il a été soutenu par de nombreux Français présents sur place comme Benjamin Pollak, l’ancien joueur pro Betclic, Guillaume Diaz, Julien Sitbon, Maxime Chilaud ou Arthur Conan.

Interviewé suite à cette victoire, le Français, très heureux, a indiqué avoir hésité à jouer le satellite ou regarder un film dans sa chambre. « Je me suis senti bien assez confiant lors de cette finale », a-t-il indiqué.

Résultats :

1er Corentin Ropert 277 560€

2e Tsugunari Toma 191 840€

3e Michael Addamo 122 450€

4e Dietrich Fast 93 880€

5e Norbert Szecsi 73 470€

6e Pavel Plesuv 57 140€