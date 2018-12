Guillaume Pouillart remporte le Main Event du France Poker Open Lyon

La capitale des Gaules a accueilli, le week-end dernier, le gratin du poker hexagonal. Le tournoi principal qui se déroulait au Casino du Lyon Vert a comptabilisé un grand nombre d’entrées. Guillaume Pouillart s’adjuge ce tournoi et empoche un joli chèque de 46 500 €. Il s’est imposé en Heads Up face à Matthieu Brun. Victor Plazanet, de son côté à fait main basse sur le High Roller.

Une belle affluence

Le Staff de PMU Poker et de TexaPoker peut être satisfait. Avec 457 entrées (366 entrées et 91 re-entry) sur le tournoi principal et des side events bien remplis, le format fait recette. Le Main Event qui s'est joué sur 4 jours constitue la deuxième plus importante affluence depuis la création du tour. Initialement, cette finale devait se dérouler à Paris mais les clubs de jeux ne sont pas encore ouverts dans la capitale, hormis le Paris Elysées Club qui ne privilégie pas le poker.

Sur ce circuit, les joueurs pro côtoient les joueurs récréatifs. Le Team Pro PMU Poker avait fait le déplacement avec Sarah Herzali, Erwann Pécheux et François Tosques. Aujourd’hui, le poker est abordé comme un sport par des nombreux joueurs qui adoptent une hygiène de vie de plus en plus stricte. Ils essaient de bien manger, de faire régulièrement des activités physiques. Certains ont même recours à des Coachs.

Le calendrier de la saison 3 a été dévoilé

Guillaume Pouillart a tiré son épingle du jeu sur le Main Event et empoche 46 500 €. Hervé Gouzil, habitué du circuit France Poker Open, bien placé du Day 1A et Day 3, prend une belle 5ème place. Parmi les 80 joueurs qualifiés sur PMU Poker, 4 sont entrés dans l’argent : Simon Folgado (50ème pour 1232 €), Guillaume Dupuy (39ème pour 1349 €), Yves Rolland (30ème pour 1468 €) et Julien Montois (17ème pour 2720 €). Victor Plazanet décroche le High Roller. Sarah Herzali peut aussi avoir le sourire puisqu’elle remporte le leaderboard du circuit.

PMU Poker a dévoilé aussi le programme de la saison 3 du FPO avec 5 étapes. Le circuit fera étape en Bretagne et à Paris.

FPO Cannes Le Croisette : du 7 au 10 février 2019

FPO Lyon Vert : du 2 au 5 mai 2019

FPO La Grande Motte : du 5 au 10 juin 2019

FPO Pornic : du 19 au 22 septembre 2019

FPO Paris : octobre/novembre 2019

Résultats du Main Event :

1. Guillaume Pouillart - 46 531 €

2. Mathieu Brun - 31 271 €

3. Matthieu Race - 21 084 €

4. Gilles Dumont - 14 925 €

5. Hervé Gouzil - 11 371 €

6. Pierre-Xavier Grisvard - 8 955 €

7. Florian Guimond - 7 249 €

8. Jonathan Mercier - 5 946 €

9. Thierry Chanson - 5 164 €

Photo de Une : PMU Poker / Loic Xans