Juha Helppi s’offre un deuxième bracelet WSOP

Le 21 juillet, sur le site GGPoker, le joueur finlandais Juha Helppi a remporté un second bracelet WSOP. Il s’est adjugé un tournoi PLO pour 290.286$ de gains.

L’été dernier, à Las Vegas, le Finlandais Juha Helppi entrait dans l’histoire en remportant son premier titre sur les World Series of Poker. Il s’était imposé sur un tournoi à 10.000$ de Buy-in sur lequel 117 joueurs étaient en lice. Il avait alors empoché un gain de 306.622$. Juha Helppi, le 21 juillet dernier, vient garnir un peu plus son palmarès. Il a remporté le tournoi PLO Championship à 5.000$ qui a eu lieu sur la room GGPoker. Le joueur a montré qu’il maîtrisait bien cette variante. Il encaisse un gain de 290.286$.

Un beau casting en table finale

Ce tournoi a réuni 328 entrants qui ont permis de générer un prizepool qui s’est élevé à 1.580.000$. Joué en 6 max, le tournoi s'est achevé par une table une finale avec 9 compétiteurs, avec quelques joueurs assez redoutables. En effet, au niveau du Casting, on pouvait trouver Mike Watson, Jens Kyllonen ou encore Alex Difelice. L'Espagnol Sergi Reixach (7e) n’a pas réussi à barrer la route au Finlandais. Le joueur avait eu l’occasion de s’illustrer lors du dernier EPT Barcelone. Ces différents joueurs possèdent une grande expérience et sont difficiles à manœuvrer mais Juha Helppi est aussi très expérimenté et il y est parvenu.

Juha Helppi, un vétéran du circuit

Le joueur finlandais fait partie des vétérans du circuit. Il joue au poker depuis très longtemps. Il cumule près de 8 millions de dollars en tournoi live. Né en 1977, Juha a commencé comme croupier en Finlande. Il signe une première performance comme joueur lors du WPT à Aruba où il a éliminé Kathy Liebert et il était à deux doigts de battre Phil Gordon dans le Heads-up final. Il possède deux autres tables finales WPT à son palmarès, avec une 4ème place dans la saison 1 de « Battle of Champions » et une 2ème place lors du Grand Prix de Paris édition 2005 qui s’est joué dans le mythique cercle de jeux de l’Aviation Club de France.

Un palmarès bien garni

En novembre 2005, Helppi a affronté Phil Laak et Kenna James dans le premier tournoi de poker sous-marin et a décroché un bracelet sur le Caribbean Poker Classic Extreme Poker. En mars 2007, Helppi a remporté le titre inaugural de la Premier League Poker, battant certains des plus grands joueurs de tous les temps, comme Phil Hellmuth et Dave "Devilfish" Ulliott. Le joueur est aussi connu pour sa fibre écologiste. Il ne se déplace jamais sans sa fameuse bouteille isotherme. En 2020, ses gains WSOP représentent plus de 1 650.000$ de gains. Helppi est un joueur de paintball de haut niveau et était le capitaine de l’équipe nationale de paintball finlandais en 1997, 2003, 2007 et 2008. Plus jeune, il a joué à Magic: The Gathering avec succès pendant plusieurs années. Dans les semaines et mois à venir, Juha Helppi devrait reprendre le chemin des tables de poker en live.

