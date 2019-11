Julien Martini brille à Las Vegas sur les Poker Masters

Les Poker Masters constituaient, jusqu’à présent, un festival relativement peu connu en Europe. Depuis la victoire de Julien Martini dimanche dernier, les choses ont changé. Cet événement qui se déroule, en ce moment, à Las Vegas, au Casino de l’Aria s’adresse, en particulier, à la communauté très fermée des joueurs High Stakes, c’est-à-dire de hautes limites. Pour tous les joueurs de la planète, la ville américaine constitue la Mecque du poker.

Les Français qui participent à ce genre de tournois se comptent sur les doigts d’une main. Julien Martini, détenteur d'un bracelet WSOP, avait pris la décision d’affronter le gratin du poker mondial. Le joueur s’est imposé sur l’Event 5 du festival : le Big Bet Mix à 10.000$ de Buy-in sur lequel 52 entrants seulement étaient en lice. En table finale, il y avait du beau monde comme Kahle Burns, Jorryt Van Hoof ou encore le redoutable britannique Stephen Chidwick, alors large chipleader avant d’entamer la dernière ligne droite. Finalement, ce dernier ne finira qu’à une décevante 5e place. Julien Martini a réussi une belle remontada après s’être retrouvé short stack. Après un Heads-up face à Burns avec un beau call avec hauteur As, Julien Martini s’impose finalement et empoche au passage un joli gain de 166.400 euros. Burns pourra se consoler avec 109.200$ et Jorryt van Hoof complète le podium avec 72.800$ dans la besace.

Julien Martini est un excellent joueur de poker Live et online. Il a fait ses armes dans les cercles de jeux parisiens. Depuis, il joue très régulièrement en ligne et travaille énormément son jeu notamment en utilisant des logiciels. Ces dernières années, les sites online ont connu une fréquentation de plus en plus large tout comme les sites de jeux de casino. Martini regarde aussi beaucoup de vidéo. C’est un vrai perfectionniste. Sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, le joueur est de plus en plus actif et fait partager ses analyses sur son tournoi ou des mains qu’il a pu jouer.

Résultats de la table finale

Vainqueur : Julien Martini 166.400 $

Runner up : Kahle Burns 109.200 $

3e Jorryt van Hoof : 72.800 $

4e Sam Soverel : 52.000 $

5e Stephen Chidwick : 41.600 $

6e Pedro Bromfman : 31.200 $