Kristen Bicknell et Alex Foxen, le couple phénomène du poker

Il y a seulement un an, ils n’étaient connus que d’une poignée de connaisseurs, avant de multiplier les résultats de premier plan. Pourtant, plus encore que l’accumulation des performances, l’élément déclencheur de leur notoriété fut la soudaine irruption d’Alex Foxen à la place de numéro 1 du classement Global Poker Index. Un exploit qui n’a pas manqué d’interpeller la communauté poker qui s’est alors penchée sur le joueur et sur sa compagne devenue dans le même temps la femme la mieux classée du GPI en se hissant dans le top dix du classement mondial.

Depuis le début de l’année 2018, Foxen a ainsi empoché plus de huit millions de dollars avec six victoires ! Quant à sa compagne, depuis un remarqué deuxième bracelet WSOP décroché en 2016, elle n’a cessé d’accumuler les performances pour totaliser désormais plus de 4 millions de dollars de gains en live, se hissant au sommet de la hiérarchie du poker féminin. Partypoker ne s’est pas trompé en faisant de la jeune femme son égérie ! Alex Foxen et Kristen Bicknell sont sereins, souriants, disponibles.

Le couple voyage ensemble, participent aux mêmes tournois, disputent les mêmes épreuves online, sans oublier de travailler ensemble. Les deux joueurs jouent régulièrement en ligne. Le poker en ligne est en vogue depuis plusieurs années, tout comme les jeux comme sur ce site. La vie de joueur de poker est difficile entre voyages, solitude, pression, déconvenues et travail acharné. En affrontant à deux les vicissitudes d’une existence de joueur professionnel, les Canadiens s’entraident.

Ils évoquent fréquemment la somme de travail fourni pour arriver au sommet, comme si travailler encore et encore leur avait permis de maitriser la variance. Un travail commun qui fait que leur jeu se rapproche et qu’ils se connaissent parfaitement en tant que personne, mais aussi en tant que joueur. Si ces deux là jouent autant et avec une telle motivation, ce n’est pas seulement par passion pour le jeu ou par volonté de marquer l’histoire. Ils n’hésitent pas à le reconnaitre, notamment Foxen qui explique en toute transparence vouloir accumuler assez d’argent pour mettre à l’abri sa descendance sur plusieurs générations. Ils ont en tête d’amasser assez d’argent pour pouvoir développer dans le futur une véritable activité philanthropique, le joueur annonce clairement souhaiter avoir un impact positif sur le monde. Une belle philosophie.